(DIRE) Roma, 3 Aprile – Sono 53.588 i nuovi casi di coronavirus e 118 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 14.845.815 i contagiati dall’inizio dell’emergenza mentre i morti salgono a 159.784. I guariti sono 13.402.015 in totale, 48.486 ieri. A oggi in Italia sono 1.284.016 i positivi al coronavirus, 6.405 in più di ieri. (Anb/ Dire) 18:04 03-04-22