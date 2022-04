Ucraina. Mulè (FI): Berlusconi lavora per cercare pace

(DIRE) Roma, 3 Apr. – “Il presidente Silvio Berlusconi ha lavorato e lavora incessantemente per cercare la pace, adoperando tutte le relazioni personali, il carisma e la credibilità internazionale per stendere ponti. La sua posizione è sempre stata chiara. L’1 marzo al Parlamento europeo ha votato le pesantissime sanzioni contro la Russia testimoniando la sua condanna netta all’aggressione della Russia. Forza Italia all’interno di questo governo, votando in parlamento i decreti per l’Ucraina e nell’azione quotidiana in Europa garantisce concretamente l’adesione e l’aderenza a quei valori dell’occidente di cui tanti si riempiono la bocca ma quando si tratta di fare qualcosa di concreto scappano via o si voltano dell’altra parte”. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè (Fi) a Skytg24. (Com/Sor/ Dire) 12:37 03-04-22