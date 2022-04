Canada sosterrà General Motors con investimenti multimiliardari

09:00 – Oggi il Canada annuncerà supporti multimiliardari per la General Motors in due stabilimenti, incluso uno che produrrà veicoli elettrici. Sia il Governo federale che il Governo provinciale dell’Ontario investiranno in due stabilimenti ad Ingersoll ed Oshawa. Scott Bell, Vice presidente della GM Chevrolet, il Ministro federale dell’Industria canadese Francois-Philippe Champagne ed il Premier dell’Ontario Doug Ford faranno un annuncio su “un importante investimento nel futuro del settore manifatturiero automobilistico canadese” alle 15:00 (GMT).

L’annuncio avrà luogo in una pista di prova per veicoli GM a Oshawa, ha affermato la società. GM ha detto all’inizio dello scorso anno che avrebbe investito 1 miliardo di dollari canadesi per convertire il suo stabilimento di assemblaggio CAMI a Ingersoll, Ontario. L’obiettivo è produrre i suoi furgoni commerciali BrightDrop EV600.

Verso la fine dello scorso anno, GM ha riaperto il suo stabilimento di Oshawa per produrre il pickup Chevrolet Silverado. Il Canada sta cercando di salvaguardare il futuro del suo cuore produttivo in Ontario; mentre il mondo cerca di ridurre le emissioni investendo nella catena di fornitura dei veicoli elettrici (EV).

L’Ontario è geograficamente vicino alle case automobilistiche statunitensi in Michigan e Ohio, inclusa GM. Per saperne di più General Motors prevede di avere la capacità di costruire 1 milione di veicoli elettrici in Nord America entro la fine del 2025. (fonte reuters.com)