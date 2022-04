Cosenza: Arrestata dalla Squadra Volante una straniera a seguito di rapina

Nei giorni scorsi, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto una ragazza straniera resasi responsabile del reato di rapina ai danni di una minorenne. Nella fattispecie, la straniera dopo aver avvistato la minorenne mentre utilizzava il telefono cellulare non esitava ad aggredirla fisicamente per poi scaraventarla a terra e darsi alla fuga dopo aver afferrato il cellulare.

Nell’immediatezza, veniva fornita sull’utenza 113 la descrizione della ragazza la quale veniva intercettata su questo Viale Parco da una pattuglia della Squadra Volante. La perquisizione personale consentiva di rinvenire la refurtiva per poi consegnarla all’avente diritto. Per i reati sopra descritti, la straniera veniva tratta in arresto a disposizione dell’A.G. competente.