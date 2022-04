Energia, Cingolani: no problemi se stop gas russo, attenti stoccaggi

Accelerare preparazione delle riserve per l’Inverno 2022-2023

(DIRE) Roma, 4 Apr. – Rispetto a una eventuale interruzione dell’import di gas russo, con nuove sanzioni europee, non ultimo alla luce delle drammatiche immagini giunte da Bucha e alle eventuali decisioni che ne potrebbero scaturire, “siamo in contatto giornaliero con gli stati membri UE, in particolare i più grandi come Francia e Germania. Siamo pronti quanto si può esser pronti di fronte a una tragedia di questo tipo, comunque dal punto di vista del gas se dovessimo a breve sospendere le importazioni di gas dalla Russia i prossimi mesi non sarebbero critici, perché abbiamo riserve non grandissime ma sufficienti ad affrontarli, anche con la buona stagione in arrivo. Dovremmo essere molto bravi invece ad accelerare gli stoccaggi, la preparazione delle riserve per l’inverno 2022-2023”. Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica, lo ribadisce a 24 Mattino, su Radio 24.