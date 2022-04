Fisco. Domani delega in Commissione, verso intesa su flat tax

(DIRE) Roma, 4 Apr. – Si profila un’intesa nella maggioranza sulla riforma fiscale. Domani, infatti, ricominceranno i lavori in commissione Finanze alla Camera e il Tesoro ha inviato ai partiti una bozza sulle possibili modifiche da inserire nella delega. La questione più delicata riguarda la Flat tax. Oggi la tassa piatta è al 15% per le partite Iva fino a 65 mila euro di reddito. Il provvedimento garantisce due anni di scivolo prima di rientrare nel regime ordinario – con aliquota e soglia di reddito da determinare nel decreto delegato – per gli autonomi che escono dal regime forfettario perchè superano i 65 mila euro. Dunque, si legge nella bozza della misura, “per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfetario”, viene fissata “un’imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a una soglia da determinare con i decreti legislativi, e con l’individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi”.

Norma che dovrebbe soddisfare la Lega, che aveva chiesto proprio un’aliquota ad hoc per chi supera i 65 mila euro di reddito prima di rientrare nel regime fiscale ordinario. Il Partito democratico ottiene che una quota della flat tax “sia destinata ai comuni e alle regioni sulla base della residenza dei contribuenti, garantendo la neutralità finanziaria tra i vari livelli di governo interessati”. Nella delega troverà spazio anche il cashback fiscale, misura fortemente voluta dal M5s, ovvero il rimborso sul conto corrente delle spese socio sanitarie detraibili. Infine, verrà inserita anche una clausola per assicurare la neutralità fiscale. Domani alle 13.45 è convocata una riunione di maggioranza mentre la commissione dovrebbe riunirsi alle 20. (Lum/ Dire) 18:28 04-04-22