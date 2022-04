Guerra, Mosca: afferma di aver lasciato Bucha il 30 Marzo

La guerra scoppiata in Ucraina si combatte da tempo anche nel mondo della comunicazione con continue dichiarazioni e successive smentite da parte dei due governi impegnati nel conflitto. Nel caso specifico si tratta del massacro di civili nella cittadina di Bucha, attribuito ai militari russi dal governo di Kiev. Accusa che Mosca, tramite Maria Zakharova, il Ministro degli Esteri russo respinge al mittente e invece parla di montatura mediatica degli ucraini e dei loro “supporters” per non concludere i negoziati di pace. A sostegno delle sue contro accuse ricorda che i militari russi hanno lasciato Bucha il 30 Marzo, mentre “le prove dei crimini” sono emerse 4 giorni dopo.

La guerra è atroce non è mai corretta e uccide sempre i più deboli. Questo avviene in ogni conflitto nel mondo, bisogna che tutti lavorino per la pace. “La guerra non si può umanizzare, si può solo abolire”. (Albert Einstein)

FMP