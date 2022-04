Torino: rapina degli occhiali un passante e ne aggredisce un altro

L’uomo arrestato da una volante giunta subito sul posto

I fatti sono accaduti Venerdì mattina, in pieno centro. Intorno alle ore 09:30 la prima vittima è stata avvicinata con una richiesta d’aiuto e, dopo l’aggressione, è stata privata degli occhiali che indossava. L’uomo ha cercato di far desistere il ladro, avvisandolo che gli occhiali in questione erano graduati e quindi non immediatamente rivendibili. Il gesto, però, non ha fatto altro che accrescere la rabbia del soggetto che, in risposta, ha danneggiato gli occhiali e li hai poi gettati a terra.

Dopo aver chiamato le forze dell’ordine, la vittima ha seguito l’uomo, un 33enne di origine tunisina con precedenti di polizia, che poco più avanti aggrediva un secondo passante, prima di essere arrestato dagli agenti della Squadra Volante giunta sul posto in pochi minuti.