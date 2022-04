Ucraina. UE, sbloccati 17 mld per rifugiati con reindirizzo fondi

(DIRE) Bruxelles, 4 Apr. – Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato oggi emendamenti legislativi per consentire agli Stati membri un reindirizzamento delle risorse dai Fondi di coesione per i rifugiati (Care), da quelli degli Aiuti europei per i più poveri (Fead) e dalle risorse rimanenti dal Fondo di coesione del periodo 2014-2020 per assistere i rifugiati che scappano dalla guerra in Ucraina. Questa modifica della legislazione sui fondi Ue darà la possibilità agli Stati membri di fornire agli ucraini assistenza sanitaria, tutela dei bambini, fornitura di cibo e vestiti ma anche maggiori investimenti nell’istruzione, nell’occupazione e negli alloggi. Il periodo di attuazione dei tre fondi, che sosterranno i paesi Ue anche sulla gestione delle frontiere con gli arrivi di persone in fuga dall’Ucraina, sarà prorogato di un anno.

Il Consiglio dell’Unione Europa aveva adottato già la scorsa settimana il piano Care, un regolamento relativo all’accoglienza dei rifugiati in Europa che, insieme al piano React-Eu (uno dei più grandi programmi di investimento post-pandemici dell’Ue) e ai fondi di coesione non utilizzati nel periodo 2014-2020, sbloccherà circa 17 miliardi di euro per l’accoglienza dei profughi. L’Unione Europea fornirà inoltre 150 milioni di euro sotto forma di prestiti e sovvenzioni per offrire assistenza macro-finanziaria alla Moldavia, per rafforzare la sua posizione di resilienza e garantire stabilità economica nell’attuale contesto geopolitico. L’erogazione dei fondi è prevista in tre tranche tra il 2022 e il 2024: fino a 120 milioni dell’importo totale saranno erogati come finanziamenti a medio-lungo termine, mentre 30 milioni saranno forniti sotto forma di sovvenzioni. (Pis/ Dire) 16:33 04-04-22