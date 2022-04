Ungheria. Orban è premier per la quarta volta

06.00 – Viktor Orban è per la questa volta consecutiva primo ministro dell’Ungheria. Questa volta il partito del premier in carica, Fidesz, ha riscosso addirittura il 98% dei voti già scrutinati. Fidesz conquista 88 su 106 collegi uninominali nel Parlamento di Budapest. La maggioranza di Orban, in questa nuova legislatura, potrà quindi contare su ben 135 seggi a favore mentre all’opposizione ne andrebbero forse 56. Entra nel parlamento ungherese anche Our Homeland, partito di estrema destra, che vedrai i suoi rappresentanti per la prima volta in 7 seggi.

Il Presidente Orban, ha vinto con il 53,1% dei voti contro l’alleanza di opposizione di Marki-Zay che ha ricevuto il 35%. A dimostrare che le voci diffuse in occidente su un possibile malcontento degli ungheresi riguardo il suo governo era propaganda elettorale e quasi del tutto primo di fondamento. (foto di archivio)

Fabrizio Pace