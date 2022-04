Vibilità. Riaperta statale 113 nel palermitano dopo frana per maltempo

(DIRE) Palermo, 4 Apr. – Riaperto al traffico il tratto della strada statale 113 ‘Settentrionale Sicula’, nella zona di Termini Imerese, in provincia di Palermo, che era rimasto chiuso a metà dicembre dopo la frana causata da un’ondata di maltempo. Si tratta del pezzo di strada al chilometro 209,800 che era stato gravemente danneggiato durante il maltempo che aveva colpito la Sicilia: in quel punto si era verificato il crollo di un’ampia porzione della corsia di valle che aveva imposto la chiusura dell’intera carreggiata a partire dal 12 dicembre.

Al fine di garantire in tempi brevi la riapertura al traffico, Anas ha predisposto e attuato con procedura d’urgenza una campagna di indagini finalizzata a caratterizzare il fenomeno in atto “per procedere – dice una nota – all’immediato avvio dei lavori di ripristino, tramite Accordo Quadro, dopo appena 15 giorni dall’evento calamitoso”. I lavori di prima fase sono stati ultimati in tre mesi: “Le lavorazioni hanno comportato un rinforzo al piede del rilevato mediante posa in opera di gabbionature, la realizzazione di un nuovo tombino idraulico e di opere di captazione delle acque di monte”, spiega la nota di Anas. Messa in sicurezza la strada, proseguiranno ora le attività di monitoraggio e indagine geognostica finalizzate alla progettazione di un intervento definitivo “che, ove necessario, interesserà l’intera area coinvolta dal fenomeno franoso, coinvolgendo gli enti locali e le istituzioni regionali competenti per la gestione del dissesto idrogeologico che interessa il territorio”. (Com/Rec/Dire) 16:39 04-04-22