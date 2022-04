Betoniera sprofonda in una voragine ad Ariano Irpino (Av)

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, in via Russo Anzani, ad Ariano Irpino. Una betoniera è improvvisamente sprofondata in una voragine a causa del cedimento del fondo stradale, rimanendo bloccata. L’autista del mezzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Per recuperare il mezzo pesante sono intervenute le squadre dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda e Ariano Irpino, supportate dall’autogrù proveniente dalla sede centrale. Le operazioni sono state lunghe e delicate, il mezzo è stato sollevato un poco alla volta per permettere di riempire la buca nella carreggiata con della sabbia. Alla fine, dopo più di sei ore di lavoro, il pesante automezzo è stato recuperato e rimesso in condizioni di poter circolare.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=78812