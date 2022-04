Covid. Bollettino: 88.173 i nuovi casi e 194 decessi

(DIRE) Roma, 5 Apr. – Sono 88.173 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 30.630) e 194 i decessi (ieri 125) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 14.966.058 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e deceduti), mentre da febbraio 2020 il numero totale delle vittime è pari a 160.103.

Sono in tutto 13.531.567 le persone guarite o dimesse, mentre gli attuali positivi sono 1.274.388. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 588.576 (ieri 211.214 ). Il tasso di positività, ieri al 14,5%, oggi sale al 15%. Sul fronte del sistema sanitario si registra una diminuzione delle terapie intensive, 12 in meno (ieri -6), con 57 ingressi del giorno, scendono a 471. In leggerissimo aumento invece, 5 in più, i ricoveri ordinari (ieri +224), per un totale di 10.246. La Lombardia è la regione con il maggior numero di nuovi contagi (11.666). Seguono la Campania (10.099), il Lazio (9.903), il Veneto (9.080) e la Puglia (8.441). (Fde/ Dire) 18:22 05-04-22