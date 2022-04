Pipistrello clandestino vola nella cabina dell’aereo che si prepara al decollo nelle Filippine

Un pipistrello ha ritardato un volo quando è entrato in un aereo pieno di passeggeri, che si stava preparando a decollare Mercoledì scorso all’aeroporto internazionale di Bohol-Panglao nelle Filippine. L’equipaggio di cabina a bordo del volo C. P. ha detto al pilota che un intruso era all’interno dell’aereo e si sono messi a inseguirlo lungo il corridoio. Il passeggero testimone R. R. ha detto: “Stavamo appena partendo a quell’ora intorno alle 18:00 per le vacanze quando all’improvviso un pipistrello è atterrato sul mio piede e un altro stava volando. Non sappiamo come sia entrato, ci sono voluti anche alcuni minuti prima che lo staff lo prendesse”. Il pipistrello è salito a bordo mentre l’aereo si stava preparando al decollo. L’equipaggio ha trascorso diversi minuti a scacciare la creatura prima che potessero riprendere i controlli prima della partenza per il decollo.

Non è la prima volta che un pipistrello causa problemi su un aereo. L’anno scorso, un volo A.I. è stato costretto a fare marcia indietro quando un pipistrello è apparso all’improvviso in cabina. Si pensa che il pipistrello possa essere salito a bordo mentre veniva caricato il cibo. Nel 2019, anche un volo Spirit negli Stati Uniti ha ricevuto la visita inaspettata di un mammifero volante. I video pubblicati sui social media hanno mostrato gli scioccati passeggeri che urlavano e ridevano mentre il pipistrello volava su e giù per la cabina. Altri animali selvatici, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, senza carte d’imbarco sono stati scoperti all’interno delle cabine dei jet nel corso degli anni come ragni, ratti, scorpioni e, naturalmente, serpenti. Di seguito il link dell’inseguimento nella cabina dell’aereo del pipistrello da parte dell’equipaggio: https://www.itemfix.com/v?t=6hw0fu&jd=1

