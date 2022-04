Trasporti. Al via primo Frecciarossa 1000 tra Parigi e Lione

(DIRE) Roma, 5 Apr. – L’Alta Velocità in Francia parla sempre più italiano. Trenitalia ha inaugurato oggi, 5 aprile, il suo primo collegamento AV completamente all’interno dell’Esagono, con un Frecciarossa 1000 che unisce le città di Parigi e Lione. Una risposta alle esigenze di un consistente numero di viaggiatori francesi pronti a scegliere il treno per i propri spostamenti a media e lunga distanza. L’appuntamento da non perdere è stato alle 17:11, quando, alla presenza di Carlo Palasciano, Chief International Officer del Gruppo FS Italiane, e Roberto Rinaudo, Presidente di Trenitalia France, il Frecciarossa 1000 è partito dalla stazione di Lyon Perrache alla volta di Paris Gare de Lyon, dopo la fermata a Lyon Part-Dieu. UN RAPIDO CAMBIO DI SCENARIO PER IL TRASPORTO FRANCESE – Il 5 aprile 2022 diventa così una data storica per il trasporto ferroviario transalpino e continentale, che segue un’altra tappa fondamentale: il 18 dicembre 2021, con il servizio Milano-Parigi, Trenitalia è divenuto il primo operatore straniero a entrare nel mercato dell’AV francese, grazie alla liberalizzazione regolata dal quarto pacchetto ferroviario europeo. Da allora, in tre mesi e mezzo, sono stati circa 150mila i viaggiatori saliti a bordo, con un tasso di riempimento medio dell’87% e una prevalenza di richieste per le tratte internazionali, quelle che legano l’Italia e la Francia, rispetto a quelle esclusivamente interne al Paese dei Lumi. Dopo quella di oggi, altra giornata da segnare in calendario sarà il 1° giugno, quando si aggiungeranno due treni d’andata e due di ritorno al giorno tra le due città francesi, con partenze da Parigi dalle 6:30 alle 20, partenze da Lione dalle 6:20 alle 20:30, un’offerta complessiva di 4.600 posti aggiuntivi al giorno e un aumento del 20% di treni tra le due città. Complessivamente diventeranno dieci i collegamenti interni alla Francia, considerando i quattro che si prolungano verso l’Italia.

IL 73% DEI FRANCESI SI PREPARA A VIAGGIARE IN TRENO – Secondo uno studio Ipsos realizzato a marzo 2022 per Trenitalia, i francesi sono un popolo di viaggiatori. Il treno è tra i mezzi di trasporto preferiti per gli spostamenti a lunga distanza. Tra i plus riconosciuti dai viaggiatori ci sono il prezzo vantaggioso (apprezzato dal 36% degli intervistati), il comfort di viaggio (29%), la durata del tragitto (17%), la flessibilità degli orari (8%). Dallo studio emerge anche che il 73% di coloro che viaggiano in autobus, aereo o auto, sarebbero pronti a prendere in considerazione il treno se ci fosse un’evoluzione dei prezzi del trasporto (46%), un’offerta di mezzi più ampia (25%) e una maggiore flessibilità tariffaria (19%). UNA NUOVA OFFERTA PER TRENITALIA FRANCE – “Come avevamo promesso, Trenitalia rafforza la sua offerta tra Parigi e Lione – ha dichiarato Roberto Rinaudo – per soddisfare le richieste e le esigenze dei viaggiatori. Con questi nuovi collegamenti, vuole partecipare attivamente allo sviluppo della ferrovia in Francia e fornire vere alternative di viaggio”. In quest’ottica la società del Gruppo FS Italiane ha formulato un’offerta commerciale che agevola diversi tipi di utenti, a partire dalle famiglie. La gamma tariffaria è stata chiamata Serenità, per la sua natura semplice e accessibile: prevede biglietti a partire da 23 euro per la classe Standard e 29 euro per la Business. Per i ragazzi fino a 14 anni è prevista una riduzione del 50% del prezzo, mentre i bambini sotto i quattro anni non pagano. Gratuita anche la scelta del posto, optando per quattro classi di comfort. È possibile poi viver in un’atmosfera amichevole, senza il timore di disturbare i vicini, grazie agli spazi Allegro (disponibili in classe Business e Standard) dedicati ai viaggi con amici o parenti. Chi, invece, preferisce lavorare o viaggiare in tranquillità può godersi lo spazio Silenzio. Si potrà poi guastare una variegata ristorazione italiana, anche con servizio al posto, e Wi-Fi illimitato per tutti. Trenitalia è, inoltre, consapevole di quanto i piani per i viaggiatori possano cambiare fino all’ultimo momento, così propone una fascia tariffaria flessibile, con la quale il cambio del biglietto è gratuito (previo adeguamento al prezzo attuale) e illimitato fino alla partenza del treno. La cancellazione è possibile anche fino alla partenza, con una penale del 20%. L’esperienza di viaggio si arricchisce anche con il magazine La Freccia Sans Frontières, l’edizione bilingue de La Freccia, con il primo numero ufficiale a disposizione dei viaggiatori tra Milano e Parigi. La rivista italiana accompagna da oltre un decennio i passeggeri delle Frecce nel Belpaese, con l’obiettivo di intrattenerli e stimolarli, proponendo loro idee di viaggio, occasioni di svago, buone letture, informazioni, curiosità e incontri con persone che hanno storie interessanti da raccontare. (Red/ Dire) 18:04 05-04-22