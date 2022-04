Turismo. Reggio Calabria, Sergi e Siclari: ritardi per la stagione estiva

“Ancora nulla sui programmi e sulle attività del 50° dei Bronzi di Riace”

(DIRE) Reggio Calabria, 5 Apr. – “Anche quest’anno arriveremo al mese di Luglio senza sapere, da parte dell’Amministrazione comunale, se il Lido Comunale sarà aperto, non sapremo cosa succederà per quanto riguarda l’isola pedonale e i gazebo sul Corso Vittorio Emanuele, quella proposta infelice che ha accontentato pochi commercianti penalizzando molti altri del centro storico, se riqualificheranno l’area del Tempietto e il Parco Lineare Sud e più in generale cosa si programmerà per l’estate”.

Così alla Dire il responsabile della lista ‘Reggio attiva’ Giuseppe Sergi, incontrando oggi i giornalisti insieme al coordinatore del movimento ‘Reggio sette punto zero’ Ernesto Siclari. “Chi viene nella nostra città non ha bisogno solo dell’aeroporto o del treno – aggiunge Sergi – ha anche necessità di avere delle motivazioni, purtroppo per quello che stiamo notando ormai da qualche anno, il Comune manca totalmente di programmazione e di attrattività”.

Sul fronte dei grandi eventi è intervenuto Siclari ricordando come “gli stessi Bronzi di Riace, oggetto quest’anno di un anniversario importante come il 50mo dal ritrovamento, non hanno ancora avuto la necessaria attenzione, se non con semplici annunci. L’unico impegno serio – precisa – è quello della Regione Calabria che ha stanziato 3 milioni di euro per le attività di promozione.

Ma dal Comune e dalla Città metropolitana sembrano più volersi smarcare da questa opportunità”. “Siamo ad aprile e ancora non abbiamo nessuna informazione, eppure – conclude Siclari – avevamo proposto da tempo un tavolo comune sul turismo, per programmare, anche con i privati, attività e strategie per il settore”. (Mav/Dire) 13:25 05-04-22