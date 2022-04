Ucraina. A Palermo aiuti raccolti rischiano di perdersi, manca il Tir

(DIRE) Palermo, 5 Apr. – Viveri e beni di prima necessità raccolti dai palermitani per il popolo ucraino rischiano di andare perduti perché manca il mezzo per trasportare tutto il materiale dal capoluogo siciliano a Przemysl, in Polonia, dove è stato allestito il Villaggio Italia. A lanciare l’allarme sono i consiglieri comunali di Palermo iscritti al gruppo Avanti insieme, Valentina Chinnici e Massimo Giaconia, oltre che il presidente della sesta Circoscrizione, Michele Maraventano.

Quanto raccolto ora si trova nel padiglione 24 della Fiera del Mediterraneo, dove operano i volontari del Roe, di Era, di AssoFante e della protezione civile di Palermo, con il contributo di altre organizzazioni di volontariato ed enti del terzo settore provenienti da tutta la Sicilia.

“Rischiamo di fare deperire e perdere quanto i siciliani hanno donato e continuano a donare per la popolazione dell’Ucraina – affermano Chinnici, Giaconia e Maraventano – perché il Tir che dovrebbe effettuare questo viaggio costa 2.500 euro, somma della quale non disponiamo. Chiediamo, quindi, un piccolo contributo economico da parte di chi può e vuole farlo per concretizzare la solidarietà per la popolazione dell’Ucraina. Certi che il cuore dei siciliani è grande – aggiungono Chinnici, Giaconia e Maraventano – ci rivolgiamo anche al sindaco della Città metropolitana di Palermo e al presidente della Regione Siciliana affinché vengano messi a disposizione altri locali per contenere tutti beni di prima necessità, che giungono ormai da tutta la Sicilia, pensando a mezzi di trasporto per il trasferimento degli stessi nei centri di prima accoglienza allestiti per i profughi, che si trovano ai confini con l’Ucraina”. I due consiglieri comunali e il presidente di Circoscrizione hanno reso note anche le coordinate bancarie per effettuare il bonifico su un conto Banca Etica: beneficiario Raggruppamento operativo emergenze; Iban IT58D0501803200000012229621; causale ‘Missione Ucraina’. (Sac/Dire) 12:15 05-04-22