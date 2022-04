Vienna incorona il Designer Italiano Giuseppe Fata, diventato icona mondiale dell’arte sulla testa

Presentato il nuovo progetto mondiale “THE CROWNS Imperial Heads” in collaborazione con lo stilista Serbo Niko Zivanovic, Creative Director del brand Niko Niko

Presso l’Hotel Bistrol – Luxury Collection Hotel di Vienna, si è tenuto l’International Project all’interno della sontuosa suite del palazzo nobiliare che ha ospitato il design italiano Giuseppe Fata, il quale ha presentato il nuovo progetto mondiale denominato “THE CROWNS” Imperial Heads.

Il progetto nasce in collaborazione con lo stilista internazionale Serbo Niko Niko che ha sposato l’idea del progetto. Il noto stilista legato a Fata da una profonda amicizia e stima professionale ha creato e realizzato dei capi di straordinaria bellezza e di raffinatezza unica. Tutto per impreziosire la Testa Scultura creata e realizzata per l’occasione e per rendere omaggio all’imperatrice d’Austria Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach detta “Sissi”. Special Ambassador del progetto è il Principe Kevin Nyerere, nipote del beato presidente del Tanzania. Uno omaggio alla storia dei sovrani dei molti regni di un’epoca vissuta. Attraverso questo progetto Fata crea delle teste coronate che diventano opere d’arte, pezzi unici che ripercorrono la storia dei vari imperi di un tempo.

L’opera è stata, inoltre, in scena al Teatro dell’opera.

La Corona: Questo oggetto così prezioso è simbolo di prestigio, di rispetto, di fama, di incalcolabile valore e una grande bellezza. Tutte queste caratteristiche tendono a fondersi tra di loro. Qualcosa di immensamente bello seduce e la seduzione è una forma di controllo, di potere. A partire dal Sacro Romano Impero, nei Paesi cristiani, la corona simboleggia il potere conferito da Dio. Non è un caso, se la maggior parte delle corone dei Re d’Europa sono sormontate da una croce. Il mondo della moda e dell’arte hanno iniziato a conoscere l’artista italiano grazie alla creatività apocalittica di una forma d’arte sulla testa unica al mondo. Gli intenditori dell’arte e della moda da anni ormai considerano Giuseppe Fata uno degli autori più significativi della scena contemporanea del fashion internazionale per la sua visione nel concepire dei copricapi che sono delle vere opere d’arte, di grande impatto sociale, emotivo ed esistenziale.

Dichiara in chiusura lo stesso Giuseppe Fata: la Città di Vienna è stata sempre una metà importante per la mia visione culturale, per la storia sull’impero Austro-Ungarico, per le strutture architettoniche che hanno da sempre spronato le mie ispirazioni artistiche. Aver condiviso insieme allo stilista Niko Niko questo nuovo progetto è per me un importante connubio artistico, una amicizia profonda che lega le nostre arti magnificamente.

Credits – Model Sara Martorana dell’agenzia “Top Fashion Model” guidata dalla Dott.ssa Carmen Martorana Event. Il Make up è stato concepito e realizzato dalle sapienti mani di Dario Caminiti della BCM di Milano. Il tutto immortalato dagli scatti d’autore dai fotografi Max Ruvio e Francesco De Tullio. Riprese televisive a cura del videomaker Kekko Di Michele.

