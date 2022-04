Cosenza, Furgiuele (Lega): Necessaria una legge speciale per il centro storico

Roma, 6 Apr – “Rilanciare il centro storico di Cosenza per sostenere la ripresa di un territorio ricco di storia e con un potenziale turistico straordinario. Con l’attenzione e l’impegno che dimostra la sottosegretaria ai Beni culturali Lucia Borgonzoni abbiamo un’occasione importante per valorizzare l’anima oltre che la memoria.

I 41 milioni di euro a disposizione rappresentano l’inizio di un percorso. Ora bisogna puntare a una legge speciale per Cosenza, unica strada percorribile per rilanciare un borgo che presenta testimonianze storiche e culturali. La proposta della capogruppo in Lega in consiglio regionale, Simona Loizzo, è da sostenere a prescindere.”

Lo dice in una nota il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.