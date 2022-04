Covid. Bollettino: 69.278 i nuovi casi e 150 decessi

(DIRE) Roma, 6 Apr. – Sono 69.278 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 88.173) e 150 i decessi (ieri 194) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 15.035.943 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e deceduti), mentre da Febbraio 2020 il numero totale delle vittime è pari a 160.253.

Sono in tutto 13.601.404 le persone guarite o dimesse, mentre gli attuali positivi sono 1.274.286. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 461.448 (ieri 588.576). Il tasso di positività rimane invariato al 15%. Sul fronte del sistema sanitario si registra una diminuzione delle terapie intensive: sono 5 in meno (ieri -12), con 51 ingressi del giorno, e arrivano a 466. In calo anche i ricoveri ordinari, meno 82 (ieri +5), per un totale di 10.164. (Fde/ Dire) 19:20 06-04-22