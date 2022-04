Perugia celebra l’Amore con il Salotto degli Sposi

L’evento dedicato alle eccellenze nell’organizzazione dei matrimoni si svolgerà nel calendario della manifestazione “Perugia in Love”

Nel week end in cui la cristianità celebra i riti che culminano nella domenica delle palme, Perugia dedica all’amore una appassionante kermesse che, per tre giorni, vedrà protagonista il sentimento che move il sole e l’altre stelle in diversi appuntamenti diffusi per tutto il centro cittadino.

Visite guidate, eventi, esposizioni, mostre, presentazioni di libri, shooting fotografici dedicati alle coppie, sono solo alcune delle tantissime, interessanti attrattive di Perugia in Love, che appassioneranno i visitatori del capoluogo umbro alla scoperta di tutte le forme dell’amore, che vedranno il loro clou nel Salotto degli Sposi, evento dedicato al matrimonio, momento di autentica consacrazione dell’amore al quale dedicare la dovuta attenzione per celebrare degnamente il capitolo finale di un onirico crescendo di amorosi sensi.

Al Centro Espositivo Galeazzo Alessi in via Mazzini, grazie al prezioso lavoro del perugino Antonio Becchetti, art director e figura di spicco nel panorama della moda, sono state riunite le eccellenze del wedding umbro.

“Questo è il primo di una serie di eventi dedicati al total look del matrimonio – dichiara Antonio Becchetti – ed abbiamo voluto riservarlo esclusivamente a quei protagonisti della scena wedding in grado di dare un autentico valore aggiunto ai futuri sposi nell’organizzazione del loro matrimonio”.

Due giornate che consentiranno alle coppie di vivere una esperienza unica attraverso la quale beneficiare del supporto dei più importanti professionisti del settore, a partire da Nicoletta Sarti, che vanta una trentennale esperienza nell’organizzazione di viaggi e, da poco tempo, è la punta di diamante di Tailors Travel, nuova e dinamica realtà nel settore dei viaggi.

“In un momento come questo in cui è difficile districarsi tra norme, limitazioni e chiusure, è fondamentale, in ogni settore, affidarsi a professionisti capaci di suggerire come muoversi per vivere serenamente ogni esperienza – ci spiega Nicoletta Sarti – questo, a maggior ragione, vale per i viaggi in generale ma, in particolare, per il viaggio di nozze, momento da vivere pienamente, liberi da ogni pensiero e con la sicurezza di aver previsto ogni possibile evenienza in assoluta tranquillità. Con questa manifestazione – conclude Nicoletta Sarti – vogliamo lanciare un messaggio di ottimismo e positività, riaffermando con forza il desiderio di un ritorno a quella normalità con cui tornare a vivere ed a viaggiare serenamente, nutrendo la propria anima con esperienze di viaggi che rimarranno tra le emozioni più vere della nostra vita”.

La manifestazione sarà aperta dalle istituzioni cittadine nel pomeriggio di sabato 9 aprile e proseguirà a partire dalle 13,30 di domenica 10 aprile giornata contraddistinta dall’intervento di Barbara Vissani, guest star del Salotto degli Sposi, nota wedding planner ed influencer del settore, autentica ambasciatrice del wedding in Umbria con il suo format Umbria Wedding Experience.

Questo prezioso contributo, insieme alle sfilate di preziosi abiti da sposa e ricercati look vintage, faranno da emozionante cornice ai momenti di incontro e confronto con gli altri importanti professionisti del wedding del Salotto degli Sposi.

