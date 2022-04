Terremoto. Meloni: a 13 anni di distanza ancora al fianco dell’Abruzzo

(DIRE) Roma, 6 Apr. – “La notte del 6 Aprile 2009 il terremoto spezzò 309 vite e distrusse interi paesi. L’Aquila e i territori confinanti cambiarono volto per sempre. Non possiamo dimenticare la grande forza degli abruzzesi che, con determinazione e coraggio, hanno affrontato questa dura prova cercando di ricostruire e ripartire. Così come non possiamo dimenticare lo spirito di collaborazione di tutti gli italiani, uniti come un sol uomo nell’aiutare un popolo e fronteggiare l’emergenza. A 13 anni di distanza, noi siamo ancora al fianco dell’Abruzzo”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Com/Tar/ Dire) 10:10 06-04-22