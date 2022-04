Covid. Gimbe: in Puglia cala numero positivi ogni 100mila abitanti

(DIRE) Bari, 7 Apr. – Nella settimana compresa tra il 30 Marzo e il 5 Aprile scorso in Puglia è stato registrato un miglioramento dell’andamento epidemiologico: sono stati accertati 2.900 positivi ogni 100mila abitanti, con un calo del 13,2% rispetto alla settimana precedente rispetto a quella presa in esame. È quanto emerge dal report settimanale della fondazione Gimbe. Resta al di sopra della media italiana l’occupazione dei posti letto in area medica (23,6%) e in terapia intensiva (8%) Covid. Sul fronte vaccinale, ha completato il ciclo vaccinale l’87% dei pugliesi a cui si somma un ulteriore 1,5% vaccinato con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 84,9% e del 7% con quarta. La popolazione under 12 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 48,6% (media Italia 33,8%) a cui aggiungere un ulteriore 5,2% (media Italia 3,7%) solo con prima dose. (Adp/Dire) 12:40 07-04-22