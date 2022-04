Fisco. Lega: Riforma catasto? Giù le mani da case e tasche italiani

(DIRE) Roma, 7 Apr. – “Giù le mani dalle case e dalle tasche degli italiani. Il passaggio delle rendite ai valori di mercato significa aumento sicuro delle imposte su immobili, titoli di stato e cedolari sulle locazioni. Il No della Lega è categorico. Peraltro, con l’aumento del valore commerciale degli immobili, aumenterebbe anche l’Isee, riducendo quindi agevolazioni preziose come l’assegno unico per i figli. Cittadini, famiglie e imprese vanno aiutati, non stangati dopo aver patito le conseguenze della pandemia e del caro bollette. Anche per questa ragione insistiamo sulla necessità di rendere il Fisco più semplice e meno esoso”. Così i deputati della Lega Massimo Bitonci, capogruppo in commissione Bilancio e responsabile dipartimento Attività produttive, e Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze e responsabile unità Fisco del partito. (Vid/ Dire) 16:04 07-04-22