La Calabria torna al Vinitaly: appuntamento a Verona dal 10 al 13 Aprile

Negli stessi giorni Regione presente anche a Sol&Agrifood

Agricoltura – Catanzaro, 07/04/2022

Un padiglione di 1.100 metri quadrati, 68 espositori, un numero verde dedicato. La Calabria che torna al Vinitaly indossa l’abito delle grandi occasioni e si appresta a presentare i propri tesori enologici, con la preziosa collaborazione dei Consorzi di tutela dei vini calabresi e di tanti produttori provenienti da ogni angolo della Regione.

Alla kermesse veronese – in calendario dal 10 al 13 Aprile – la Regione Calabria si presenterà con il brand “Calabria Straordinaria”, che porta con sé vocazioni e tratti identitari di una terra antica, caparbiamente proiettata al futuro, forte delle sue solide radici.

“La Calabria che l’Italia non si aspetta – afferma il Presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto – è una comunità ricca di ingegno, laboriosità, fantasia. Le nostre aziende vitivinicole ne sono testimonianza. Attraverso di loro racconteremo il nostro territorio, le nostre eccellenze, la voglia di emergere e di affermarsi di una Regione pronta ad esprimere il meglio di sé in Italia e a livello internazionale”.

Sottolinea, dal canto suo, l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo: “Su indirizzo del presidente Occhiuto e della Giunta abbiamo lavorato, in questi primi mesi di governo, per tornare ad avere un ruolo di rilievo nelle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali, consapevoli del grande valore del comparto agroalimentare e, nello specifico, del vino, elementi di sviluppo e tutela di un patrimonio sul quale puntare per scrivere pagine nuove, di crescita e fiducia”.

Nello specifico, saranno 68 le aziende ospiti del padiglione 12 Calabria, destinato a far da sfondo anche ad una serie di eventi che, nell’arco delle tre giornate della rassegna fieristica, si articoleranno tra degustazioni e convegni informativi, con tanti testimonial d’eccezione ed un solo, grande protagonista: il vino calabrese.

L’intero programma e maggiori dettagli sono disponibili sui profili Calabriawine attivi su Facebook e Instagram, oltre che sul sito internet www.calabriawine.info, ai quali si aggiunge il numero verde 800 621 256, strumenti a disposizione dell’utenza per acquisire ogni necessaria informazione come anche per offrire indicazioni pure in ordine a ciò che, sempre a Verona dal 10 al 13 aprile, avverrà alla Sol&Agrifood, la fiera b2b dei prodotti di eccellenza, fondata su tre macroaree: food, olio extravergine di oliva e birre artigianali.

All’evento prenderanno parte 25 tra aziende e consorzi calabresi, attesi al padiglione C13 per parlare – attraverso i propri prodotti agroalimentari d’eccellenza – di luoghi, storie, tradizioni. A contorno, previsti incontri e convegni con esperti del settore, con un occhio al mondo dell’olio extravergine di olive ed alle sue pregiate qualità organolettiche – già note agli abitanti della Magna Graecia – cui sono riservati numerosi momenti di degustazione ed un Oil Bar. Di tutto di più, all’insegna della qualità e della bontà. Per saperne di più, appuntamento a Verona dal 10 al 13 aprile.

Fonte https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?27963