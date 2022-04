Siria: uccisi 5 miliziani siriani

In Siria sono stati uccisi cinque miliziani Siriani, durante uno scontro a fuoco, che si è verificato nella giornata di ieri. Il drammatico evento ha avuto luogo verso il Nord della Siria, a pochi chilometri dal confine con la Turchia. La notizia è stata diffusa dall’osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria. Non si conosce esattamente il motivo dello scontro tra le due milizie locali, una di queste truppe era di stampo Turco.

La Siria sta vivendo una delle crisi peggiori che abbia mai attraversato, accentuata ancor di più dagli scontri armati armato, che vanno avanti ormai da circa dieci anni.

AO