11:30 In Sudan oggi si terrà una marcia per chiedere la fine del Governo Militare, indetta dai comitati di resistenza popolare del Sudan. La notizia arriva dei media locali. Una cammino formato dal popolo, scendono in piazza per gridare i loro diritti, da troppo tempo negati. I comitati che hanno organizzato la manifestazione sperano che per il paese ci sarà una svolta, dopo il Colpo di Stato avvenuto lo scorso 25 Ottobre. Che portò all’arresto del primo ministro Abdalla Hamdok.

