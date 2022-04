Israele: attentato a Tel Aviv

Nella notte di ieri, per le strade di Tel Aviv si è consumato un attacco terroristico, una città riconosciuta specialmente per la movida, strade che brulicano di vita notturna. Il comunicato arriva dalla radio militare israeliana. Il fuoco è stato aperto da un Palestinese, che ha portato alla morte di due persone e altre quattro sono ferite. Per nove ore la polizia ha condotto una vera e propria caccia all’uomo, agli abitanti è stato imposto di non uscire da casa. Il Quarto attacco terroristico in soli 14 giorni. La Polizia Israeliana ha “trasferito” in vari punti della città di Gerusalemme 3.000 agenti, per possibili attacchi futuri. I Servizi di sicurezza hanno individuato il Palestinese, un uomo di 29 anni che vive a Jenin (città palestinese nella Cisgiordania). L’Israele sta attraversano una vera e propria crisi, non solo politica ma anche sociale. Gli abitanti per ora vivono con la paura.

AO