08.08 – E’ in corso dalle prime ore dell’alba Lecce, l’ operazione della Polizia di Stato denominata “Game Over”. Gli uomini della Squadra Mobile stanno effettuando arresti di appartenenti ad un noto clan locale, il gruppo criminale attenzionato dagli inquirenti a Lecce è indagato per: associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico e commercializzazione di stupefacenti, estorsione.

FR