Padova. Aggressione al LIDL. 4 cittadini romeni scappano a bordo di una Volskwagen

Rintracciati e denunciati dagli agenti del Commissariato Stanga per lesioni aggravate, porto di oggetti atti a offendere e uno anche per tentata truffa

Con nota diramata dalla Centrale Operativa per segnalazione di quattro persone a bordo di una Volkswagen che si stavano dando alla fuga dopo aver aggredito personale di vigilanza del LIDL in via Callegari, le Volanti del Commissariato STANGA sono immediatamente intervenute, rintracciando l’auto con a bordo quattro persone di nazionalità rumena, di 34, 37, 21 e 17 anni.

La segnalazione era scattata poco prima, in quanto il 34enne si era introdotto all’interno del supermercato, con tanto di cartellina e fogli firma, chiedendo insistentemente denaro a una signora intenta a fare la spesa, con la scusa di voler finanziarie un’organizzazione no profit per sordo muti.

L’addetto alla sicurezza, accortosi di quanto stesse accadendo e sospettando che si trattasse di un raggiro, ha invitato l’uomo ad allontanarsi e a non infastidire la clientela, ma il 34enne, per tutta risposta, aggrediva il vigilante senegalese del ’64 aiutato da altri suoi due connazionali, sopraggiunti poco dopo e dando il via ad una colluttazione.

Intervenivano anche il direttore e un cliente del supermercato in soccorso all’addetto alla sicurezza e, all’altezza delle casse, venivano raggiunti da una 37enne rumena che aggrediva anch’ella il cittadino senegalese e il cliente intervenuto in soccorso, per poi darsi a precipitosa fuga a bordo dell’auto con gli altri 3 connazionali.

Accompagnati in Questura, i 4 aggressori, tutti risultati gravati da precedenti specifici di Polizia, sono stati denunciati dagli agenti del Commissariato per il reato di lesioni personali aggravate in concorso, il minore e il 34enne anche per porto di oggetti atti a offendere, in quanto entrambi trovati in possesso di uno spray al peperoncino di cui non è consentito il porto e, quest’ultimo, anche per il reato di tentata truffa.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Padova/articolo/1416624fdb2c9d9d1583547266