Arabia Saudita: apre le porte ai fedeli dopo due anni

Dopo due anni di pandemia e restrizioni per via del Covid-19, l’Arabia Saudita, apre le porte a più di un milione di persone, per il pellegrinaggio alla Sacra Moschea della Mecca. Si tratta della più grande Moschea del mondo che si trova a Riad (Capitale dell’Arabia Saudita).

L’ Hajj, in islamico, è il pellegrinaggio tradizionale alla Sacra Moschea della Mecca, per la religione islamica rappresenta il quinto pilastro, un simbolo per tutti i credenti. Ogni fedele, è obbligato almeno una volta nella vita ad intraprendere questo cammino, se si hanno possibilità di tipo economiche e fisiche.

