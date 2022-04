Calabria. Covid-19: +2.100 positivi rispetto a ieri

Sanita’ – Catanzaro, 09/04/2022

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2758980 (+10.307).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 317824 (+2.100) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7332 (86 in reparto, 12 in terapia intensiva, 7234 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 35943 (35682 guariti, 261 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 38572 (110 in reparto, 5 in terapia intensiva, 38457 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40041 (39034 guariti, 1007 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4830 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4812 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27861 (27653 guariti, 208 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12386 (106 in reparto, 2 in terapia intensiva, 12278 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 113285 (112562 guariti, 723 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17539 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17521 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17811 (17648 guariti, 163 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 1 decesso in T.I. e 1 nuovo caso a domicilio. 2 dei 5 decessi comunicati ieri sono avvenuti a domicilio, rispettivamente il 14/01/2022 e il 6/04/2022. .

L’ASP di Catanzaro comunica 595 positivi di cui 2 fuori regione.

Fonte https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?27984