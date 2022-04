Qualificazione Euro U19 F: le Azzurrine brillano all’esordio, superata la Germania 3-0

Inizia con una bella vittoria il percorso della nazionale under 19 femminile di Marco Mencarelli nel Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei. Al Palasport di Siderno (RC), le Azzurrine hanno infatti superato 3-0 (25-15, 25-17, 25-19) la Germania nella gara d’esordio nella manifestazione. Grande prova di forza messa in campo da Giuliani e compagne, sempre sopra alle rivali per tutta la durata del match. Sin dall’inizio del primo set le ragazze di Marco Mencarelli sono scese in campo molto determinate e concentrate, trovando subito un buon vantaggio (10-4). Nonostante un timido tentativo di ripresa delle rivali, le azzurrine riescono a chiudere agilmente 25-15.

Anche nella seconda frazione di gara l’Italia è andata subito sopra (7-1). Le ragazze di coach Hartmann con grinta hanno cercato di impensierire la formazione di casa ma senza successo. Giulia Viscioni chiude sul 25-17. Leggermente più equilibrato il terzo set. Le azzurrine si portano subito sopra (10-5). Capitan Giuliani e compagne continuano ad allungare sulle rivali (19-10). Verso la fine della frazione le tedesche riescono a portarsi più vicine (21-17), ma l’Italia con determinazione riesce a chiudere 25-19.

Top scorer del match Giulia Viscioni, autrice di 18 punti (2 ace, 2 muri, 64% in attacco).

Le azzurrine torneranno in campo domenica 10 aprile (ore 19) per affrontare l’Olanda. Tutti i match della manifestazione sono visibili in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

IL TABELLINO

ITALIA-GERMANIA 3-0 (25-15, 25-17, 25-19)

Italia: Modesti 7, Viscioni 18, Giuliani 9, Acciarri 7, Passaro 1, Esposito 12, Ribechi (L). Barbero. N.e. Munarini, Batte, Despaigne, Ituma. All. Mencarelli

Germania: Barner, Dornheim 3, Negri 6, Jebens 12, Hartmann 4, Welz 2, Schlichter (L). Herpich, Fuchs, Heins, Fallah. N.e. Muller. All. Hartmann

Durata: 20’, 22’, 24’

Italia: a 5, bs 13, mv 10, et 22

Germania: a 2, bs 12, mv 6, et 21

IL CALENDARIO

8/04: Italia-Germania 3-0 (25-15, 25-17, 25-19)

9/04: Olanda-Germania (ore 19)

10/04: Italia-Olanda (ore 19)

cs Federvolley