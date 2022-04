Francia. Exit Poll presidenziali: Macron al 28%, Le Pen al 23%

(DIRE) Roma, 10 Apr. – Emmanuel Macron in testa con il 28,1 per cento, davanti a Marine Le Pen, seconda con il 23,3 per cento: questi i due candidati più votati al primo turno delle elezioni presidenziali di oggi in Francia, stando a exit poll rilanciati dal quotidiano Le Monde e altre testate nazionali. Se le stime fossero confermate dai risultati, il capo di Stato uscente e la sua rivale nazionalista si sfiderebbero in un secondo turno, previsto il 24 Aprile.

Secondo gli exit poll, al terzo posto si è piazzato il candidato di sinistra Jean-Luc Mélenchon, che avrebbe ottenuto il 20,1 per cento dei consensi. Quarto Eric Zemmour, di Reconquête!, con il 7,2 per cento, davanti a Valérie Pécresse, presidente della regione di Ile-de-France, ferma al cinque. (Vig/Dire) 20:14 10-04-22