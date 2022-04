22.00 – Questo pomeriggio è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco un’anziano caduto nel fiume Potenza. L’intervento di recupero da parte della squadra esperta in manovra Speleo Alpino Fluviali a San Severino Marche in provincia di Macerata. Sul posto anche personale del 118 e Polizia Stradale.

