Savona. Contrasto alla vendita di armi online, la Squadra Mobile sequestra 8 armi

Continua massiccia da parte della Questura di Savona l’intensificazione dell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti connessi al commercio online e alla detenzione non autorizzata di armi. In tale ambito e sulla base dei risultati di una specifica attività investigativa, i poliziotti della Squadra Mobile, con la collaborazione del Commissariato di Alassio, nei giorni scorsi hanno eseguito nelle zone di Albenga, Quiliano, Altare, Varazze, Pietra Ligure, Sassello e Celle Ligure, 8 perquisizioni ai sensi dell’art. 41 TULPS, per la ricerca di armi

L’attività ha portato al sequestro complessivo di 8 armi, di cui 3 clandestine in quanto prive della necessaria punzonatura e che superavano i 7,5 joule, tutte acquistate illegalmente sul web da siti stranieri. In Italia la compravendita di armi online è vietata ed è vietata la cessione online anche delle armi ad aria compressa con potenza inferiore ai 7,5 joule, che risultano in libera vendita presso i negozi autorizzati.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Savona/articolo/10366252a32ec5332774912738