Siracusa. Rinvenute e sequestrate 17 dosi di cocaina

Arrestati 2 uomini per furto di cavi elettrici

Nella serata di ieri, nell’ambito dei quotidiani servizi finalizzati al contrasto della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano, agenti delle Volanti, controllando Via Santi Amato, hanno rinvenuto e sequestrato 17 dosi di cocaina pronte per essere vendute dai pusher agli assuntori della zona.

Inoltre, poco dopo la mezzanotte, gli uomini diretti dalla dott.ssa Guarino, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso, nella Strada Benalì, due siracusani, entrambi di 42 anni, mentre rubavano oltre 150 metri di cavi elettrici dell’illuminazione pubblica. I due sono stati tratti in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, posti ai domiciliari in attesa del rito per direttissima che sarà celebrato lunedì.