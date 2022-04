Vino. Urso: Golden Power protegge la sicurezza, serve politica industriale

(DIRE) Roma, 10 Apr. – “La golden power proprio su iniziativa del Copasir è stata estesa in questi anni dalla Difesa ad altri settori strategici, finanziari economici e produttivi, ed anche al settore agroalimentare. In tal caso, però, in linea con il regolamento europeo del 2019, l’ottica di intervento è quella della sicurezza alimentare o sui fattori di criticità della filiera produttiva, come è accaduto per esempio appunto nel caso di una azienda produttrice di sementì. Altra questione è quella sollevata dal presidente della Regione Veneto Zaia, certamente importante, che riguarda la acquisizione da parte di fondi stranieri dei migliori brand italiani nel settore vinicolo”.

Così il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso, a margine dell’inaugurazione del Vinitaly a Verona. “In tal caso, non è utilizzabile lo strumento della golden power che va sempre ricondotto alla sicurezza nazionale, ma va realizzata una appropriata e più efficace politica economica e industriale, con l’intervento strategico dello Stato come abbiamo rilevato nella recente relazione al Parlamento del 9 febbraio. Intervento che si può esplicare in modi diversi come già fa la Francia, anche in termini di finanza agevolata ed eventualmente con gli strumenti di Cassa Depositi e Prestiti. La golden power da sola comunque non è sufficiente. È uno strumento di difesa, ma occorre anche sempre nel contempo una politica attiva e propulsiva che si esplica con gli strumenti di politica industriale”. (Lum/ Dire) 14:19 10-04-22