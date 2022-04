(DIRE) Genova, 11 Apr. – “In un momento come questo – aggiunge Salvini, parlando a margine con i giornalisti – l’importante è che non aumentino le tasse, sulla casa, sui risparmi, sugli affitti. L’ultima delle cose utili da fare adesso è aumentare le tasse. Siamo entrati in un governo per tagliare le tasse, spero che tutti siano d’accordo che aumentare le tasse, specie sulla casa, in un momento come questo, sarebbe fuori luogo”. (Sid/ Dire) 19:12 11-04-22