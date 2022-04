Libia: Deputato, pronto piano anti-immigrazione

In Libia è stato annunciato un piano anti-immigrazione, saranno pronti 200 militari per impedire le partenze delle clandestine. I militari sono stati addestrati dopo aver frequentato corsi di formazione apposita. Saranno dieci le imbarcazioni della Marina libica, utilizzate per prevenire la lotta all’immigrazione e al contrabbando di carburante.

Qual’è lo scopo di questo piano? Proteggere i confini marittimi ed impedire l’immigrazione clandestina e il commercio abusivo. Negli ultimi 9 mesi, sono state interrotte le rotta di oltre 200 barche. Ad oggi sono circa novemila i migranti ospitati nei centri d’ accoglienza in Libia. Mentre altri quattromila immigrati sono stati rimpatriati nei rispettivi Paesi.

AO