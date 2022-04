Manutenzione in corso sul patrimonio arboreo del Lungomare Falcomatà, potature non invasive sui ficus monumentali

Proseguono i lavori di cura del patrimonio botanico monumentale del Lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria. Gli interventi di questi giorni, in particolare sui ficus magnolioidi del Lungomare, hanno determinato la chiusura temporanea al transito veicolare su alcuni tratti del Lungomare.

Da oggi fino al prossimo 15 aprile, tra le ore 6.00 e le ore 14.00, il traffico veicolare sarà deviato sulla corsia preferenziale del Corso Matteotti (via Marina alta) nel tratto compreso tra piazza Indipendenza e via Palamolla.

Pur scusandosi per i disagi arrecati alla circolazione stradale – si legge in una nota diffusa da Palazzo San Giorgio – l’Amministrazione intende evidenziare l’importanza di un nuovo cospicuo, ma non invasivo, intervento di manutenzione e cura del patrimonio arboreo del Lungomare Falcomatà, vero e proprio simbolo identitario della città.