Petizione in favore dell’altelta Donato Sabia, perchè venga concessa un’onorificenza anche nella sua Potenza

Gentile direttore,

sono qui a segnalarle una petizione da me indetta a favore di un grande olimpionico italiano di nome , Donato Sabia, che è scomparso diversi mesi addietro.

La FIDAL Nazionale due anni fa gli dedicò un instant book e la Campania lo onora intitolandogli una strada. L’atleta era basilisco, esattamente della città di Potenza, un capoluogo di provincia pur avendo dato i natali al talentuoso mezzofondista veloce, ancora non ha reso grazie con alcun gesto di nota e di ricordo, in poche parole la toponomastica, i giardini, le panchine, i luoghi deputati per accogliere una statua in suo onore sono assenti, come se la città si fosse dimenticata di lui che ci ha dato grandezza e lustro correndo.

Chiedo che si dia merito alla memoria di Donato Sabia anche nella sua adorata Potenza.

Per favore, firmate la petizione

Grazie

Sonia Topazio

Puoi aiutarmi firmando anche tu questa petizione?

https://chng.it/XJnpDmLR