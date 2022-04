Dalle 9.45 circa di oggi 11 Aprile le squadre dei Vigili del Fuoco di Pordenone stanno operando in via Planton a causa della caduta di un’autogru finita con il braccio in una proprietà privata e danneggiando un’abitazione. L’incidente non non ha coinvolto persone. L’intervento è ancora in corso.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=78915