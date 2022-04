Roma. Controllo del territorio. Tre persone arrestate per furto aggravato

Comando Provinciale di Roma – Roma , 11/04/2022 09:15

Nelle ultime 24 ore, nel corso dei quotidiani controlli, i Carabinieri del Gruppo di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato altre 3 persone accusate di furto aggravato. Nello specifico, i Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia, nel corso di servizio a bordo della linea metropolitana, hanno arrestato una coppia lui 58enne e lei 51enne, entrambi con precedenti bloccati appena dopo essersi impossessati dello smartphone di una giovane custodito nella tasca del giaccone. I militari hanno trovato in loro possesso due borse in tela, unite tra loro con spille da balia, utili a nascondere il braccio per la commissione del reato.