Vaccino. Quarta dose, Speranza: in autunno valuteremo se estendere ad altre fasce età

“Fa piacere che EMA e ECDC abbiano dato stessa linea a paesi europei”

(DIRE) Roma, 11 apr. – “Mentre nei media la guerra ha sostituito il Covid, nella realtà si è semplicemente aggiunta. Su questo dovremo fare uno sforzo comunicativo importante e insistere con la vaccinazione. Adesso le nostre autorità sanitarie hanno disposto il secondo richiamo, la cosiddetta quarta dose, per ottantenni, ospiti delle RSA e anziani fragili. In autunno valuteremo un richiamo più esteso anche per le altre fasce d’età. Mi fa piacere che EMA e ECDC abbiano dato la stessa linea anche agli altri Paesi Europei”. Così il Ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista pubblicata oggi sul quotidiano ‘La Stampa’. (Mco/ Dire) 10:41 11-04-22