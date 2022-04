A Capo Sperone il primo Master Class dell’Associazione Star Award

Il 10 Aprile nella suggestiva location di Capo Sperone (Palmi) si è svolto l’evento Master Class. Organizzato dalla neonata Associazione culturale Star Award. E’ il primo di tanti altri eventi alcuni già programmati altri in progettazione che riguardano il settore della moda e dello spettacolo. Presidente dell’Associazione è Marlena Maimone, vice presidente e docente Irma Imedadze, la stilista Keren Hesse, Enza Dattola, Anna Lo Giudice e Orlando Scappatura.

Il Master Class di ieri ha riscosso un ottimo successo con la partecipazione di numerosi allievi, ai quali è stato consegnato anche una divisa ufficiale dell’associazione da utilizzare nelle prove di: portamento, passerella e posa fotografica professionale seguite dalla docente Irma Imedadze. A seguire è stato offerto ai partecipanti un ricco buffet.

L’evento è iniziato intorno alle ore 10 e si è concluso alle 19 circa, con la consegna degli attestati e con la sfilata finale di tutti i partecipanti. A quest’ultimi verrà conferito l’accesso gratuito alla finale europea di Barcellona di “The Best Model of Europe” partnership dell’evento, del patron Rosario Stagno. L’Associazione ha ringraziato Giuseppe di Francia, Direttore del Resort Capo Sperone per la generosa collaborazione.

Hanno collaborato al Master Class: le make up artist Elisa Trunfio ed Elisa Meduri; i fotografi Antonio Sollazzo e Andrea Lo Faro; service Antonio Malaspina e Carmelo Barreca; Tv Graziano Tomarchio e Dominga Pizzi; cameraman Alessandro Miceli.

ph – Antonio Sollazzo e Andrea Lo Faro