Anton Giulio Grande Presidente Film Commission, Furgiuele: premiato un lametino di talento, grazie al Presidente Occhiuto

La nomina di Anton Giulio Grande a presidente di Film Commission è una notizia che fa bene alla Calabria. Da tempo l’amico Antongiulio mostra interesse e sensibilità verso i temi della ripresa culturale e della promozione dell’immagine della Calabria. Da tempo la sua opera non è più solo quella dello stilista di prestigio, conosciuto in tutto il mondo, ma di ambasciatore di fatto della nostra terra, che non manca di illustrare premio dopo premio.

La scelta di questo grande lametino per la guida di un ente strategico per il rilancio della cultura calabrese è dunque in linea con il talento di Anton Giulio Grande, che finalmente potrà servire le istituzioni. A Grande gli auguri più sentiti di buon lavoro, al Presidente Occhiuto i miei complimenti vivissimi per aver scelto un calabrese di successo per dare identità e anima a Film Commission, ascoltando il territorio, recependone una eccellenza.