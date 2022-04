Covid. Bassetti: Lockdown cinese nulla di scientifico, OMS intervenga

(DIRE) Roma, 12 Apr. – “Quello che sta succedendo in Cina è gravissimo. Non ci sono solo le violenze su donne e bambini con le bombe e i mitra, ma anche con scelte sanitarie errate e despotiche. Il lockdown stile cinese e’ una misura barbara che non ha nulla di scientifico. Perché nessuno interviene? Dove e’ anche questa volta l’OMS? Ha criticato l’Europa per dire che abbiamo allentato le misure troppo presto… E in questa situazione? Muti?”, lo scrive su Facebook l’infettivologo Matteo Bassetti. (Mco/ Dire) 18:02 12-04-22