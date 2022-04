Covid. Mascherine al chiuso, Sileri: Auspicabilmente via dal prossimo mese

(DIRE) Roma, 12 Apr. – “Auspicabilmente dal prossimo mese potremo dire addio alle mascherine al chiuso”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervistato a Sky Tg24. “Sarà sempre utile tenere la mascherina in tasca e usarla all’occorrenza- ha precisato Sileri- quindi nel caso in cui ci si trovi, per esempio, in mezzo a degli assembramenti o in alcune occasione specifiche che ci indicheranno gli esperti”.

“Con i dati di circolazione del virus che abbiamo oggi, con gran parte delle persone vaccinate e con il fatto che con la bella stagione trascorreremo molto tempo all’aperto è auspicabile appunto che dal prossimo mese la mascherina non si userà più- ha ribadito il sottosegretario- In autunno poi potrebbe servire nuovamente, ma tutto dipenderà dalla circolazione del virus”. (Mab / Dire) 16:32 12-04-22