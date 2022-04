Indonesia. Approvata legge per contrasto ad abusi sessuali

(DIRE) Roma, 12 Apr. – Il parlamento dell’Indonesia ha approvato oggi una legge per la prevenzione e il contrasto delle violenze sessuali e per il sostegno delle vittime a lungo richiesta dalla società civile. Lo riferisce l’agenzia locale Antara. L’approvazione di oggi è l’ultimo passaggio di un iter lungo otto anni. La bozza di provvedimento era stata presentata infatti la prima volta nel 2012 dalla Komnas Perempua, un’agenzia governativa indipendente impegnata nel contrasto nella violenza di genere, e dal Forum Pengada Layanan (Fpl), una rete per l’assistenza alle vittime di violenza. Il vero e proprio percorso del disegno in parlamento è cominciato due anni più tardi.

Stando a quanto riporta la Komnas Perempua, il provvedimento, che non necessita di passaggi ulteriori per diventare legge, introduce e definisce nove nuovi reati sessuali che non erano mai stati individuati prima e garantisce come mai prima in Indonesia misure di riparazione e sostegno per le vittime. La legge introduce inoltre fino a 12 anni di detenzione anche per la violenza sessuale nel contesto familiare. Alla misura, sostenuta dal presidente Joko “Jokowi” Widodo, si è opposto un partito di ispirazione conservatrice, il Prosperous Justice Party (Pjp), mentre alcune organizzazioni di attivisti lo hanno definito troppo limitato soprattutto rispetto alla definizione del reato di stupro. Al netto di queste osservazioni, la società civile indonesiana ha accolto con soddisfazione la legge e ha anche partecipato alla sessione di approvazione oggi in parlamento. Esprimendo la sua “gioia” per la nuova misura la Komnas Perempua ha ringraziato anche il “coraggio delle vittime che hanno espresso coraggiosamente le loro esperienze nel rivendicare giustizia e verità” e ha sottolineato che ora sarà necessario “supervisionare l’attuazione” della misura. (Bri/ Dire) 18:04 12-04-22